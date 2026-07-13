https://news.day.az/azerinews/1847675.html Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu gün Ermənistana 490 ton buğda tədarük ediləcək.
Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək
Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 7 vaqon buğda göndəriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu gün Ermənistana 490 ton buğda tədarük ediləcək.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 36 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 1136 ton propan, 133 ton alüminium və 414 ton antrasit göndərilib.
Eyni zamanda, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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