https://news.day.az/azerinews/1868130.html Qazaxda qadın meyiti tapıldı Qazaxda evdən meyit tapılıb. Day.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, rayon sakini 1938-ci il təvəllüdlü Z.Nəbiyevanın meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Qazaxda qadın meyiti tapıldı
Qazaxda evdən meyit tapılıb.
Day.Az APA-ya istinadla xəbər verir ki, rayon sakini 1938-ci il təvəllüdlü Z.Nəbiyevanın meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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