https://news.day.az/azerinews/1868214.html Dünya bazarlarında neft bahalaşdı Dünya bazarlarında neft yenidən bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 109,65 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 103,85 dollara təklif edilir.
Dünya bazarlarında neft bahalaşdı
Dünya bazarlarında neft yenidən bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, hazırda "Brent" markalı neftin bir barreli 109,65 dollara, yüngül neftin bir barreli isə 103,85 dollara təklif edilir.
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