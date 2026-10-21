Hikmət Rəhimov “44” filmindəki çəkilişlərdən danışıb: Qarlı küçədə hava beton tikilinin içindən daha isti idi - FOTO
Azərbaycanın ən böyük kino layihələrindən biri olan, oktyabrın 15-də ölkə kinoteatrlarında nümayişinə başlanılan "44" bədii filmi geniş ictimai rezonans doğurub. Film nümayişləri anşlaqla keçir, tamaşaçılar və sosial şəbəkə istifadəçiləri 44 günlük Vətən müharibəsi günlərində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığına həsr olunan ekran əsərini fəal müzakirə edirlər.
Tamaşaçıların filmə marağı təkcə layihənin miqyası, beynəlxalq standartlara cavab verən çəkiliş keyfiyyəti və yaradıcı heyətin peşəkarlığı ilə deyil, həm də aktyorların parlaq ifası ilə bağlıdır. Xüsusilə, inandırıcı ekran obrazları yaratmağa nail olan düşmən obrazlarının ifaçıları diqqət çəkirlər.
"44" filmində düşmən rolunu canlandıran aktyor Mahir Dərviş Trend-ə müsahibəsində layihədə iştirakı ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb, öz obrazı üzərində necə işlədiyindən danışıb.
Aktyorun sözlərinə görə, filmə dəvət alması onda sevinc yaradıb və müasir Azərbaycan tarixinin ən mühüm hadisələrindən birinə həsr olunmuş genişmiqyaslı kino layihəsinin bir hissəsi olmaq imkanı verib.
"Rol üzərində işləyərkən personajımın xarakterini və inandırıcı mənfi obraz yaratmaq üçün həll etməli olduğum vəzifələri təsəvvür edirdim. Gözümün önündə "Fəryad" filmindəki erməni işğalçı komandir obrazı canlanırdı. Həmin obrazı əfsanəvi Məlik Dadaşov parlaq şəkildə canlandırmışdı. Onun ifası o qədər inandırıcı idi ki, sonradan insanlar küçədə aktyora şübhəli nəzərlərlə baxır, filmə baxarkən isə onun personajına nifrət edirdilər.
Çəkilişlər zamanı səhhətimlə bağlı ciddi problemlər yarandı. Buna baxmayaraq, bütün çətinliklərə rəğmən, əlimdən gələni etməyə çalışırdım. Yaradıcı heyət işimi davam etdirməyim və çəkiliş prosesində qalmağım üçün lazımi şərait yaratdı. Həmkarlarımın dəstəyi çətinliklərin öhdəsindən gəlməyimə və roluma diqqət yetirməyimə kömək etdi. "44" filminin uğuru və tamaşaçılar arasında fəal müzakirə olunması milli kinematoqrafiyaya, eləcə də Azərbaycanın şanlı tarixini əks etdirən hekayələrə böyük maraq olduğunu göstərir", - Mahir Dərviş qeyd edib.
"44" filmində erməni snayperini canlandıran Hikmət Rəhimov Trend-ə müsahibəsində mürəkkəb və məsuliyyətli obraz üzərində işdən, çəkiliş prosesinin xüsusiyyətlərindən və filmin milli kinematoqrafiya üçün əhəmiyyətindən danışıb. Aktyor ölkə üçün bu qədər genişmiqyaslı və mühüm layihənin həyata keçirilməsində bədii rəhbər Anar Ələkbərovun böyük rolunu xüsusi vurğulayıb.
Aktyorun sözlərinə görə, layihədə iştirak onun yaradıcılıq yolunda xüsusi mərhələ və 44 günlük Vətən müharibəsi ilə bağlı tarixi yaddaşın qorunmasına töhfə vermək imkanı olub.
Ekranda düşmən obrazını canlandırmağın onun üçün nə dərəcədə çətin olduğu barədə suala cavab verən aktyor bildirib ki, hərbi qarşıdurmanı inandırıcı şəkildə təsvir etmək üçün rəqibə ciddi yanaşmaq lazımdır.
"Düşməni hər zaman layiqincə qiymətləndirmək lazımdır, çünki yalnız bu yolla onun üzərində qələbə qazanmaq olar. Ona yuxarıdan baxsanız, onu kiçik hesab etsəniz, qalib gəlmək mümkün olmayacaq", - Rəhimov qeyd edib.
Aktyorun sözlərinə görə, ona rol təklif ediləndə filmin rejissorları İsmayıl Səfərəli və Maksim Smetana ünvanladığı bir sıra sualları yaranıb. O vurğulayıb ki, bu cür müzakirələr yaradıcı prosesin təbii hissəsidir və rejissorların niyyətini, eləcə də gələcək personajın xüsusiyyətlərini daha dərindən anlamağa imkan verir.
Aktyor üçün digər ciddi sınaq Azərbaycan kinosu tarixində erməni obrazının ən yaddaqalan nümunələrindən birini - "Fəryad" filmindəki personajı yaradan əfsanəvi Məlik Dadaşovun ifası olub.
"Aktyor kimi qarşımda Azərbaycan kinematoqrafiyasında erməni obrazının, bəlkə də, ən parlaq nümunələrindən birini yaratmış Məlik Dadaşovun ifası dayanırdı. Bu mənim üzərimə xüsusi məsuliyyət qoyurdu. Erməni snayperi filmdə nisbətən az müddət görünsə də, maraqlı və yaddaqalan obraz olmalı idi. Aktyor kimi məhz buna nail olmağa çalışırdım", - o bildirib.
Rəhimov qeyd edib ki, obrazı yaradarkən yalnız personajın xarici görünüşünü deyil, həm də xarakterini çatdırmağa çalışıb. Onun düşüncəsinə görə, personaj sərt, soyuqqanlı və az danışan, tamaşaçının ciddi rəqib kimi qəbul edəcəyi bir insan olmalı idi.
"Axı biz 44 günlük Vətən müharibəsində qələbə qazandıq. Kimin üzərində qələbə qazandığımızı və qəhrəmanlarımızın kimlərlə döyüşdüyünü anlamaq vacibdir. Buna görə də həm xarici görünüş, həm də xarakter baxımından uyğun obraz yaratmaq istəyirdim. Buna nə dərəcədə nail olduğumu qoy tamaşaçılar qiymətləndirsinlər", - deyə aktyor vurğulayıb.
"44" filminin yaradıcılıq karyerasındakı əhəmiyyətindən danışan Rəhimov layihəni böyük peşəkarlar komandasını bir araya gətirən genişmiqyaslı iş kimi səciyyələndirib.
"2020-ci ildə torpaqlarımız azad edildikdən sonra yaşanan hadisələrin yenidən dərk olunmasının yeni mərhələsi başladı. Hər müharibədən sonra cəmiyyətin öz tarixinə və mədəniyyətinə yeni prizmadan yanaşdığı dövr gəlir. Bu baxımdan, "44" filmi həqiqətən də genişmiqyaslı layihə oldu. Onun bir hissəsinə çevrildiyim üçün xoşbəxtəm və göstərilən etimada görə, Anar Ələkbərov başda olmaqla bütün komandaya minnətdaram", - o deyib.
Aktyorun sözlərinə görə, onun iştirak etdiyi çəkilişlər təxminən doqquz ay davam edib və ilin müxtəlif fəsillərində, o cümlədən çətin təbii şəraitdə aparılıb. Xüsusilə aktyorların şiddətli soyuqda işləməli olduğu qış səhnələri yaddaşında qalıb.
"Çəkilişlər asan keçmirdi. Yadımdadır, fevral ayında Şuşada İbrahimlə tar zavodunda baş verən final döyüş səhnəsini çəkirdik. Bura soyuq və tərk edilmiş bir yer idi, binadan, demək olar ki, yalnız beton karkas qalmışdı. Çöldə qar yağmasına baxmayaraq, hava həmin beton tikilinin içindən daha isti idi", - Rəhimov xatirələrini bölüşərkən deyib.
Aktyor bildirib ki, obrazına daha dərindən köklənmək üçün hətta süjetə görə onun rəqiblərini canlandıran həmkarları ilə arasındakı məsafəni qorumağa çalışıb.
"Çəkilişlər boyunca Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının döyüşçülərini canlandıran həmkarlarımla daha az ünsiyyət qurmağa çalışırdım. Onlara çox yaxşı münasibət bəsləsəm və onları dəyərləndirsəm də, daxili məsafəni qorumağım mənim üçün vacib idi. Bəzən heç kimlə qarşılaşmamaq üçün yeməkdən sonra birbaşa otağıma qayıdırdım. Bütün bunlar obrazın içində qalmağıma kömək edirdi. Çünki çəkiliş meydançasına çıxıb "Motor!" əmrini gözləmək və dərhal başqa birinə çevrilmək mümkün deyil. Rola daxildən hazırlaşmaq lazımdır", - aktyor izah edib.
O əlavə edib ki, onun canlandırdığı personaj az danışan, lakin filmin əsas məqamlarında görünən snayperdir. Buna görə də çəkilişlər zamanı Rəhimov diqqətini cəmləməyə, silahını hazır vəziyyətdə saxlamağa və səhnəyə çıxışını gözləməyə çalışıb.
Aktyor müsahibəsində filmin vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması və tarixi yaddaşın qorunması baxımından əhəmiyyətini də xüsusi vurğulayıb.
"Düşünürəm ki, "44" filmi Azərbaycan kinosu tarixində ən genişmiqyaslı və əhəmiyyətli işlərdən biridir. Onun ən mühüm vəzifələrindən biri həmin illərin hadisələrinin yaddaşlardan silinməsinə, unudulmasına və ya emosional əhəmiyyətini itirməsinə imkan verməməkdir", - Rəhimov qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, filmin nümayişə çıxması xüsusilə vaxtında atılmış addım olub. Çünki hadisələrdən illər keçməsinə baxmayaraq, yaşananlar cəmiyyətdə hələ də güclü emosiyalar doğurur.
"Filmin premyerası keçiriləndə gördüm ki, zalda oturan tamaşaçılar çox güclü emosiyalar yaşayırdılar, sanki yenidən altı il əvvələ qayıtmışdılar. Belə bir filmin çəkilməsi yaşananları yenidən hiss etməyə və qələbəmizin hansı qiymətə başa gəldiyini xatırlamağa kömək edir", - aktyor danışıb.
Rəhimov əminliyini bildirib ki, film gələcək nəsillərin tarixi yaddaşında mühüm yer tutacaq, həmçinin doğma torpaqların azadlığı uğrunda döyüşmüş Azərbaycan hərbçilərinə ehtiram nümunəsi olacaq.
"Düşünürəm ki, bu film qəhrəmanlarımızın xatirəsini qorumağa və onların qəhrəmanlığını yad etməyə kömək edəcək. Həlak olmuş döyüşçülərin anaları və yaxınları üçün övladlarının cəsarətini xatırladan hekayələri ekranda görmək xüsusilə vacibdir. Belə filmlər dərin hisslər doğurur və insanların öz qəhrəmanları ilə fəxr etməsinə səbəb olur.
Gələcək nəsillər, bizdən sonra bu torpaqda yaşayacaq insanlar üçün kino tarixi yaddaşı qorumaq və mühüm mesajı ötürmək baxımından güclü vasitə ola bilər. Ümid edirəm ki, xalqımız bu filmə kinoteatrlarda baxacaq, bir daha öz tarixinə nəzər salacaq və qazandığı qələbəni daim xatırlayacaq", - Hikmət Rəhimov sözlərini yekunlaşdırıb.
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