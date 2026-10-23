https://news.day.az/azerinews/1869087.html "Mən qoca deyiləm" - Tramp 80 yaşlı ABŞ prezidenti Donald Tramp özünü qoca hesab etmədiyini bildirib. Day.Az xəbər verir ki, o, bunu Ayova ştatındakı tərəfdarları ilə görüşündə deyib. "Mən yaşlı deyiləm, xeyr, 40 yaşdan yuxarıyam. Mən o yaşda olduğum kimi eyni hissləri keçirirəm", - deyə Amerika lideri ifadə edib.
"Mən qoca deyiləm" - Tramp
80 yaşlı ABŞ prezidenti Donald Tramp özünü qoca hesab etmədiyini bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, o, bunu Ayova ştatındakı tərəfdarları ilə görüşündə deyib.
"Mən yaşlı deyiləm, xeyr, 40 yaşdan yuxarıyam. Mən o yaşda olduğum kimi eyni hissləri keçirirəm", - deyə Amerika lideri ifadə edib.
Tramp əlavə edib ki, o, üç idrak testindən uğurla keçib. "Düşünürəm ki, istənilən prezidentliyə namizəd idrak testlərindən keçməlidir", - deyə o bildirib.
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