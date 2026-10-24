https://news.day.az/azerinews/1869339.html Gəncədə 60 yaşlı qadın bıçaqlandı - Şübhəli əridir Gəncədə qadın bıçaqlanıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. 1966-cı il təvəllüdlü şəhər sakini Xoşqədəm Məmmədli bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.
Gəncədə 60 yaşlı qadın bıçaqlandı - Şübhəli əridir
Gəncədə qadın bıçaqlanıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
1966-cı il təvəllüdlü şəhər sakini Xoşqədəm Məmmədli bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.
Qadının bıçaqlanmasında həyat yoldaşı 61 yaşlı Adil Məmmədov şübhəli bilinir. Həmin şəxsin saxlanılması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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