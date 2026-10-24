https://news.day.az/azerinews/1869354.html Kim Çen In gözlənilmədən Çinə səfər edib Şimali Koreya lideri Kim Çen In Çinin sərhədyanı Dandun şəhərinə gəlib. Bu barədə Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi Cənubi Koreya hökumətindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Bu, Kimin 2025-ci ilin sentyabrından bəri Çinə ilk səfəridir.
Kim Çen In gözlənilmədən Çinə səfər edib
Şimali Koreya lideri Kim Çen In Çinin sərhədyanı Dandun şəhərinə gəlib.
Bu barədə Cənubi Koreyanın "Yonhap" agentliyi Cənubi Koreya hökumətindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Bu, Kimin 2025-ci ilin sentyabrından bəri Çinə ilk səfəridir.
Mənbənin sözlərinə görə, Şimali Koreya lideri Dandun şəhərinə Çinlə KXDR-i birləşdirən yeni körpü ilə gəlib. Dandunu Şimali Koreyanın Sinuiju şəhəri ilə birləşdirən Amnokkan çayı (Çincə - Yaluçzyan) üzərindəki körpü 12 illik tikintidən sonra ötən həftə istifadəyə verilib.
Agentliyin məlumatına görə, Çinin Dövlət Şurasının Baş naziri Li Çyan da Dandun şəhərinə gəlib. Kimin səfəri əvvəlcədən elan edilməyib.
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