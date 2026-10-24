https://news.day.az/azerinews/1869358.html Bakıda tarixi bina təmir olunacaq - 2,8 milyon ayrıldı "Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) "Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küçəsi 4 ünvanında yerləşən 3 mərtəbəli tarixi yaşayış binasının əsaslı təmiri"nin satın alınması üzrə tender elan edib. Tenderdə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir.
Bakıda tarixi bina təmir olunacaq - 2,8 milyon ayrıldı
"Bakı Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (MMC) "Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, C.Cabbarlı küçəsi 4 ünvanında yerləşən 3 mərtəbəli tarixi yaşayış binasının əsaslı təmiri"nin satın alınması üzrə tender elan edib.
Tenderdə iştirak haqqı 1 000 manat təşkil edir.
Tenderin ehtimal olunan qiyməti 2,796 milyon manat təşkil edir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər öz təkliflərini 17 noyabr saat 18:00-dək (GMT+4) təqdim etməlidirlər. Tender zərflərinin açılışı da 17 noyabr saat 18:00-da (GMT+4) keçiriləcək.
Əlavə məlumat üçün telefon: (+994) 50 612 15 27
Əlaqələndirici şəxs: Xələf Şıxəliyev
E-poçt: [email protected]
Ünvan: İstiqlaliyyət 18
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