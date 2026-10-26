https://news.day.az/azerinews/1869656.html Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmayıl Ould Şeyx Əhmədi qəbul edib. Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmayıl Ould Şeyx Əhmədi qəbul edib.
Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.
Xəbər yenilənəcək
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