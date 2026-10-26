Bu sahəyə dövlət dəstəyi 100 milyon dollar azalacaq
Azərbaycanın sosial müdafiə və sosial təminat sahələrinə 2027-ci ildə 4 milyard 914 milyon manata yaxın vəsait ayrılması nəzərdə tutulur.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in araşdırmasına görə, bu, 2026-cı il üçün təsdiqlənmiş 4 milyard 873 milyon manata yaxın vəsaitlə müqayisədə 41 milyon manat və ya təxminən 0,8 faiz çoxdur.
Milli Məclisin rəsmi saytında dərc olunmuş 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən, sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri sosial müdafiə, sosial təminat, bu sahələr üzrə digər müəssisə və tədbirlər, eləcə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə ayrılan vəsait istiqamətlərini əhatə edir.
Sosial müdafiə üzrə 2027-ci ildə 537,95 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu, 2026-cı ildə ayrılmış 532,55 milyon manatla müqayisədə 5,41 milyon manat və ya təxminən 1 faiz çoxdur.
Sosial təminat üzrə xərclərin 2027-ci ildə 395,5 min manat olması planlaşdırılır. 2026-cı ildə bu istiqamətə 60,39 milyon manat ayrıldığından nəzərdə tutulan vəsait 59,99 milyon manat azalır.
Sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlərə 2027-ci ildə 4 milyard 375,64 milyon manat vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Bu, 2026-cı ildəki 4 milyard 280,02 milyon manatla müqayisədə 95,61 milyon manat və ya təxminən 2,2 faiz çoxdur.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün 2027-ci ildə 1,6 milyard manat ayrılması planlaşdırılır. 2026-cı ildə bu məqsədlə 1,7 milyard manat nəzərdə tutulduğundan vəsait 100 milyon manat və ya təxminən 5,9 faiz azaldılır.
Beləliklə, 2027-ci ildə sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə ümumi xərclərin artması gözlənilir. Sosial müdafiə, eləcə də digər müəssisə və tədbirlər üzrə vəsait artırılsa da, sosial təminat üzrə ayrıca xərc sətrində və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması üçün ayrılan vəsaitdə azalma nəzərdə tutulur.
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