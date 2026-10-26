https://news.day.az/azerinews/1869764.html Azərbaycanda iki milli parkın sanitariya-mühafizə zonaları təsdiqlənib Azərbaycanda Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Azərbaycanda iki milli parkın sanitariya-mühafizə zonaları təsdiqlənib
Azərbaycanda Axar-Baxar və İlisu milli parklarının sanitariya-mühafizə zonaları təsdiq edilib.
Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Axar-Baxar Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası xəritədə göstərilən 11 292,91 hektar, İlisu Milli Parkının sanitariya-mühafizə zonası isə 10 108 hektar sahədə müəyyənləşdirilib.
Beləliklə, hər iki milli parkın sanitariya-mühafizə zonalarının ümumi sahəsi 21 400,91 hektar təşkil edir.
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