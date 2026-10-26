https://news.day.az/azerinews/1869775.html Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi xanım Şeyxa Əl Nuveysi qəbul edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaq qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi.

Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib - FOTO

Azərbaycanca, 26 октября 2026 18:37 (UTC +04:00) 190
Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi xanım Şeyxa Əl Nuveysi qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, qonaq qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi.

Söhbət zamanı ölkəmizlə Dünya Turizm Təşkilatı arasında həyata keçirilən əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu, Azərbaycanda turizmin inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən qayğıdan söhbət açıldı, paytaxtla yanaşı regionlarımızda da müasir turizm infrastrukturunun yaradıldığı vurğulandı. Bütün bunların, eyni zamanda, Azərbaycanda hökm sürən əmin-amanlığın turizmin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd edildi, Azərbaycanın turistlər üçün cəlbedici ölkə olduğu vurğulandı.

Görüşdə gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olundu.

  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
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