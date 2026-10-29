https://news.day.az/azerinews/1870494.html Azərbaycanda həbsxanalarda 21 uşaq doğulub Son 6 ildə həbsxanalarda 21 uşaq dünyaya gəlib. Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 3 uşaq dünyaya gəlib. Bu göstərici digər illərlə müqayisədə azdır. Son 5 ildə ən yüksək göstərici isə 2024-cü ildə qeydə alınıb. Son beş ildə cəzaçəkmə müəssisəsində qeydə alınan doğumlar: 2021-ci il - 1 uşaq;

Azərbaycanda həbsxanalarda 21 uşaq doğulub

Azərbaycanca, 29 октября 2026 12:03 (UTC +04:00) 185
Azərbaycanda həbsxanalarda 21 uşaq doğulub

Son 6 ildə həbsxanalarda 21 uşaq dünyaya gəlib.

Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 3 uşaq dünyaya gəlib.

Bu göstərici digər illərlə müqayisədə azdır. Son 5 ildə ən yüksək göstərici isə 2024-cü ildə qeydə alınıb.

Son beş ildə cəzaçəkmə müəssisəsində qeydə alınan doğumlar:

2021-ci il - 1 uşaq;

2022-ci il - 1 uşaq;

2023-cü ildə - 3 uşaq;

2024-cü ildə - 8 uşaq;

2025-ci ildə - 5 uşaq;

2026-cı ildə - 3 uşaq.

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