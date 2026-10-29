https://news.day.az/azerinews/1870494.html Azərbaycanda həbsxanalarda 21 uşaq doğulub Son 6 ildə həbsxanalarda 21 uşaq dünyaya gəlib. Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 3 uşaq dünyaya gəlib. Bu göstərici digər illərlə müqayisədə azdır. Son 5 ildə ən yüksək göstərici isə 2024-cü ildə qeydə alınıb. Son beş ildə cəzaçəkmə müəssisəsində qeydə alınan doğumlar: 2021-ci il - 1 uşaq;
Azərbaycanda həbsxanalarda 21 uşaq doğulub
Son 6 ildə həbsxanalarda 21 uşaq dünyaya gəlib.
Day.Az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində 3 uşaq dünyaya gəlib.
Bu göstərici digər illərlə müqayisədə azdır. Son 5 ildə ən yüksək göstərici isə 2024-cü ildə qeydə alınıb.
Son beş ildə cəzaçəkmə müəssisəsində qeydə alınan doğumlar:
2021-ci il - 1 uşaq;
2022-ci il - 1 uşaq;
2023-cü ildə - 3 uşaq;
2024-cü ildə - 8 uşaq;
2025-ci ildə - 5 uşaq;
2026-cı ildə - 3 uşaq.
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