https://news.day.az/azerinews/1870596.html İspaniyadakı qəzadan sonra baş nazirin istefası tələb olunur Ötən gün İspaniyada baş vermiş ağır dəmir yolu qəzası paytaxt Madriddə iğtişaşlara yol açıb. Yüzlərlə etirazçı Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısına toplaşaraq nazir Oskar Puentenin və Baş nazir Pedro Sançezin istefasını tələb ediblər.
İspaniyadakı qəzadan sonra baş nazirin istefası tələb olunur
Ötən gün İspaniyada baş vermiş ağır dəmir yolu qəzası paytaxt Madriddə iğtişaşlara yol açıb. Yüzlərlə etirazçı Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısına toplaşaraq nazir Oskar Puentenin və Baş nazir Pedro Sançezin istefasını tələb ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, etirazçılar çox sayda insan itkisinə səbəb olmuş hadisəyə görə məsuliyyət daşıyan şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər.
Etirazlara səbəb Toledo əyalətində baş vermiş dəmir yolu qəzası olub. Yayılan məlumatlara görə, hadisə nəticəsində azı 68 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре