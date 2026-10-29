Xalq artisti Zaur Rzayev vəfat edib
Xalq artisti Zaur Rzayev uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün müalicə aldığı Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumatı Xalq artistinin oğlu Əməkdar artist Azər Rzayev Trend-ə təsdiqləyib.
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən (TƏBİB) bildirilib ki, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının Anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilən 1952-ci il təvəllüdlü Xalq artisti Zaur Rzayevin oktyabrın 29-da saat 18:30-da bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.
"Pasiyent oktyabrın 14-də ağır vəziyyətdə Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub, vəziyyətinə uyğun zəruri tibbi müdaxilələr və intensiv müalicə tədbirləri həyata keçirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq, pasiyentin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb", - deyə məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Zaur Rzayev 1952-ci ildə Kürdəmir rayonunda anadan olub. O, təhsilinə Hacıqabulda başlayıb, daha sonra Bakı Kitabxanaçılıq Texnikumunda və Asəf Zeynallı adına Musiqi Texnikumunda oxuyub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub.
Zaur Rzayev 1998-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar artisti, 2003-cü ildə Xalq artisti, 2008-ci ildə isə Dağıstan Respublikasının Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. O, 1994-cü ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Mahnı və Rəqs Ansamblının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре