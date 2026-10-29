https://news.day.az/azerinews/1870703.html Paytaxtın mərkəzində qəza - Bu istiqamətdə hərəkət məhdudlaşdırıldı Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti ilə kəsişmədə yük avtomobili qəza törədib. Day.Az xəbər verir ki, qəza səbəbindən metronun "Koroğlu" stansiyası istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
Paytaxtın mərkəzində qəza - Bu istiqamətdə hərəkət məhdudlaşdırıldı
Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, Atatürk prospekti ilə kəsişmədə yük avtomobili qəza törədib.
Day.Az xəbər ki, qəza metronun "Koroğlu" stansiyasının nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb.
Hazırda yük avtomobillərini quraşdırma və hərəkətin bərpa olunmasını bərpa etmək polis nəqliyyat vasitələrini görür.
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