https://news.day.az/azerinews/1876205.html Bu gün Misli Premyer Liqasının 12-ci turuna yekun vurulacaq Misli Premyer Liqasının 12-ci turunda daha iki görüş baş tutacaq. Oyun cədvəlinə əsasən, günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Neftçi"ni qəbul edəcək. "Neftçi" 24 xalla turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşıb. 4 xala malik "Araz-Naxçıvan" isə sonuncudur. Günün son matçında isə "Qarabağ" səfərdə "Kəpəz"ın qonağı olacaq.
Bu gün Misli Premyer Liqasının 12-ci turuna yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqasının 12-ci turunda daha iki görüş baş tutacaq.
Oyun cədvəlinə əsasən, günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Neftçi"ni qəbul edəcək.
"Neftçi" 24 xalla turnir cədvəlində 2-ci pillədə qərarlaşıb. 4 xala malik "Araz-Naxçıvan" isə sonuncudur.
Günün son matçında isə "Qarabağ" səfərdə "Kəpəz"ın qonağı olacaq.
"Kəpəz" 17 xalla altıncı yerdədir. 19 xalı olan "Qarabağ" isə 5-cidir.
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