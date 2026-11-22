https://news.day.az/azerinews/1876206.html ABŞ konqresmeni Pentaqon rəhbərinin impiçmentini tələb edib ABŞ Nümayəndələr Palatasında demokratların lideri Hakim Ceffris Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalı olduğunu bildirib. "The New York Times" qəzetinə müsahibəsində Ceffris Heqsetin impiçment proseduru ilə üzləşməli olduğunu deyib.
ABŞ konqresmeni Pentaqon rəhbərinin impiçmentini tələb edib
ABŞ Nümayəndələr Palatasında demokratların lideri Hakim Ceffris Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin vəzifəsindən uzaqlaşdırılmalı olduğunu bildirib.
"The New York Times" qəzetinə müsahibəsində Ceffris Heqsetin impiçment proseduru ilə üzləşməli olduğunu deyib.
"Donald Tramp Pit Heqseti özü istefaya göndərməsə, ona impiçment elan edilməlidir", - deyə konqresmen bildirib.
Ceffrisin sözlərinə görə, Pentaqon rəhbəri səlahiyyətlərini aşıb və ABŞ-ın milli maraqlarına zərər vurub.
"O, əlbəttə, istefa verməlidir", - deyə demokratların lideri vurğulayıb.
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