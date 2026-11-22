https://news.day.az/azerinews/1876211.html Verstappen Formula 1 üzrə Las Vegas Qran Prisinin qalibi olub "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen Formula 1 üzrə Las-Veqas Qran-Prisinin qalibi olub. İkinci yeri "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris tutub. İlk üçlüyü onun komanda yoldaşı, avstraliyalı Oskar Piastri tamamlayıb. Növbəti mərhələnin noyabrın 27-dən 29-dək Qətərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
Verstappen Formula 1 üzrə Las Vegas Qran Prisinin qalibi olub
"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen Formula 1 üzrə Las-Veqas Qran-Prisinin qalibi olub.
İkinci yeri "McLaren" komandasının britaniyalı pilotu Lando Norris tutub. İlk üçlüyü onun komanda yoldaşı, avstraliyalı Oskar Piastri tamamlayıb.
Növbəti mərhələnin noyabrın 27-dən 29-dək Qətərdə keçirilməsi planlaşdırılır.
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