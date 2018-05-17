Летние дни джаза в Баку вместе с Önder Focan - ИНТЕРВЬЮ

Международном центре мугама с 4 по 8 июня будет представлен новый джазовый проект Baku Summer Jazz Days, организованный продюсерским агентством Premier Art Management совместно с министерством культуры и туризма Азербайджана. Об этом сообщили Trend в пресс-службе центра, передает Day.Az.

В программе Baku Summer Jazz Days пять концертов с музыкантами из разных стран, исполнителями в различных джазовых стилях. В преддверии открытия Летних дней джаза в Баку, представляем читателям Trend Life серию интересных публикаций, знакомящих читателей с музыкантами, участниками фестиваля. Сегодня мы представляем вам гостей из Турции, которые уже знакомы бакинским слушателям по их прошлогоднему выступлению в нашем городе. Проект Focan & Bıyıkoğlu Organic Expeditions - зажигательный концерт, где представлены как авторские композиции, так и бессмертные хиты метров джаза.



Организаторы фестиваля Premier Art management обратились с вопросами к руководителю проекта, известному гитаристу Önder Focan.

- Это не первый Ваш визит в Баку. Прошлым летом, по нашему приглашению вы представили в нашей столице очень интересный проект.

- В первую очередь, благодарю вас за то, что вновь пригласили нас. Да, прошлогодний Funkbook сам по себе очень энергичный проект и от бакинских слушателей мы ожидали получить такую же ответную реакцию, которая полностью оправдала наши ожидания. Надеюсь, что и в этом году нам удастся порадовать аудиторию интересными выступлениями.

-Как сложился проект Focan & Bıyıkoğlu Organic Expeditions?

-Я как джазовый гитарист очень люблю играть с органистами - исполнителями на Hammond. Я много работал с ними, записывал альбомы. Kaan Bıyıkoğlu один из лучших пианистов Турции. Мы часто работаем вместе в различных группах. Когда он сказал, что также играет на органе, брал уроки в Голландии, мы вместе с ним и барабанщиком Ekin Cengizkan создали трио. В таком формате мы начали исполнять репертуар из разных композиций. Позже к нам присоединился тенор саксофонист Anıl Şallıel и зародился такой проект, который мы с удовольствием представим в Баку.

-Вы играли на одной сцене со многими известными артистами. Какая встреча запомнилась Вам больше всего и почему?

-Верно, я делил сцену со многими бесценными музыкантами. Не считая джем-сейшны, я играл и записывал альбомы с такими гигантами как Ted Curson, Scott Hamilton, Slide Hampton, Joe La Barbera. У всех свое особое место. Есть и музыканты, с которыми у нас были незабываемые совместные выступления - это Al Foster, Bill Watrous, Benny Golson, Roberta Gambarini .

- С кем из бакинских музыкантов и артистов Вы хотели бы сыграть вместе?

- Раин Султанов, Салман Гамбаров, Руслан Гусейнов, Эльвин Баширов, Эльчин Ширинов. Кроме Эльчина, со всеми остальными из перечисленных мне довелось играть, а с Салманом Гамбаровым и Русланом Гусейновым было совместное выступление на Стамбульском джазовом фестивале. Очень достойные музыканты. Очень хотел бы снова встретиться с ними всеми и сыграть вместе.

-Какую программу вы приготовили для Baku Summer Jazz Days в этом году?

-Репертуар Organik Expeditions, наши с Kaan Bıyıkoğlu импровизации, а также композиции, состоящие из работ таких артистов как Jimmy Smith, Kenny Burrell, Pat Metheny. Наши композиции довольно энергичные, некоторые из них в стиле фанк и грув.

- Что для вас значит Баку? Есть ли такие места, которые Вы очень хотели бы посетить, но пока не довелось?

-Баку очень красив и современен, и в то же время имеет свою древнюю историю и культуру. Поэтому и бакинцы питают большой интерес к искусству и культуре. Нам мало удалось увидеть в наш первый приезд, но в этот раз надеемся на экскурсию по достопримечательностям Баку, очень хотел бы посетить музеи.

Билеты на Baku Summer Jazz Days можно приобрести во всех кассах Баку и онлайн www.iticket.az

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