В Баку покажут спектакль, посвященный Победе Азербайджана в 44-дневной войне - АНОНС
На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна 25 февраля состоится показ моноспектакля народной артистки Александры Никушиной "Моя война!", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Показ приурочен к 30-летию Ходжалинского геноцида.
Моноспектакль посвящен Великой Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
Трогательные, искренние стихи Никушиной проникают в самые потаенные глубины души. Они повествуют о коварном враге, который оккупировал земли Азербайджана, о тоске азербайджанского народа по Карабаху, 30-летней скорби вынужденных переселенцев по родному краю, и, конечно, о справедливости, которая восторжествовала. Этот спектакль о Великой Победе Азербайджана, о славных сынах Отчизны - мужественных, доблестных героях, шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
Режиссер-постановщик - народный артист Александр Шаровский, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, автор декорации - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров.
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