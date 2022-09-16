Анар Керимов встретился со спецпредставителем Президента России
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Министр культуры Азербайджана Анар Керимов 15 сентября встретился со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Стороны подчеркнули высокий уровень культурных связей между Азербайджаном и Россией.

На встрече были обсуждены проекты и планы, которые предстоит реализовать в будущем по расширению сотрудничества в сфере культуры.