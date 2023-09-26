В Анголе прошел потрясающий концерт азербайджано-африканской дружбы

В Луанде (Ангола) при совместной организации Общества дружбы Азербайджан-Нигерия и Фонда искусств и культуры Анголы (Fundaçao Arte e Cultura) прошел потрясающий концерт в рамках благотворительного проекта "Объединенные голоса", связанного с продвижением азербайджанской музыки в мире и дружбы между народами, сообщила Day.Az руководитель Общества дружбы Азербайджан-Нигерия Биллюра Байрамова-Бернард.

В концертной программе, организованной при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и Международного центра мугама, выступил директор МЦМ, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде, симфонический оркестр музыкальной школы Джамунга и студенты Фонда искусства и культуры. Прозвучали композиции азербайджанских классиков Арифа Меликова, Азера Рзаева, Васифа Адыгезалова и Сардара Фараджова, а также композиции мугама.

В рамках мероприятия состоялась презентация книги "Жемчужины азербайджанской музыки", представлена литература об истории, культуре и традициях Азербайджана, гостей угощали азербайджанскими национальными сладостями.

Проект состоял из пятидневных мастер-классов и концерта. Участникам была предоставлена информация об истории и традициях азербайджанской музыки, рассказано об особенностях искусства мугама и игры на таре, входящих в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Главная цель проекта - привить музыкантам секреты профессиональной музыки, дать им возможность разделить сцену с известными музыкантами, создание мостов между культурами и открытие классов искусства тара в новых странах. Материалы по теме по ссылкам https://www.trend.az/life/culture/3801831.html

https://www.trend.az/life/culture/3802565.html