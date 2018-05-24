Из Баку в Бухарест откроют прямое авиасообщение

24 мая 2018 11:50

Румынский национальный авиаперевозчик TAROM намерен начать полеты по маршруту Бухарест-Баку-Бухарест.

Об этом сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, передает Day.Az.

Авиакомпания, помимо Баку, планирует выполнять рейсы в Одессу (Украина), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения). С этой целью TAROM хочет купить два новых пассажирских самолета Airbus 318.

Полеты планируется начать к концу этого года. В настоящее время ведутся переговоры.

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