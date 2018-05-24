Из Баку в Бухарест откроют прямое авиасообщение
24 мая 2018 11:50 197
Румынский национальный авиаперевозчик TAROM намерен начать полеты по маршруту Бухарест-Баку-Бухарест.
Об этом сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, передает Day.Az.
Авиакомпания, помимо Баку, планирует выполнять рейсы в Одессу (Украина), Тбилиси (Грузия) и Ереван (Армения). С этой целью TAROM хочет купить два новых пассажирских самолета Airbus 318.
Полеты планируется начать к концу этого года. В настоящее время ведутся переговоры.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:35 211
Азербайджанским фермерам пошли навстречу
-
23 Май 17:22 21 899
-
23 Май 14:20 15 058
-
23 Май 13:20 13 544
-
23 Май 21:53 7 846
-
23 Май 19:17 6 929