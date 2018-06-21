Директор компании Oracle о технологических инновациях в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Day.Az представляет читателям интервью Trend с региональным директором компании Oracle по Центральной Азии и Южному Кавказу Дмитрием Смирновым.

- Как вы оцениваете нынешнюю динамику IT-рынка Азербайджана?

- Мы оцениваем ее весьма положительно. Азербайджан предпринимает очень активные шаги в развитии информационных технологий, что является важным средством для обеспечения постоянного устойчивого роста экономики страны. Интерес, который азербайджанские компании проявляют к нашим инновационным решениям, позволяют как раз прогнозировать позитивную динамику развития информационно-коммуникационных технологий в стране.

- Какие технологические тенденции, на ваш взгляд, оказывают наибольшее влияние на развитие IT рынка?

- Полагаю, здесь нужно сказать в целом о мировых тенденциях. В первую очередь, это общее стремление и направленность всех ключевых игроков рынка на "облачные" технологии. Сегодня такие технологии развивают не только лидирующие компании, но также многие стартапы. Мы со своей стороны считаем, что такие технологии как блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект, чат-боты и т.д., будут в ближайшее время формировать развитие IT индустрии, и предлагаем эти передовые возможности в наших продуктах. Все перечисленные решения сегодня продвигаются нами, активно применяются многими крупными компаниям и используются в повседневной деятельности. Например, блокчейн успешно завоевывает банковский рынок, и будет определять будущее развитие банковского сектора.

- Какие решения и услуги приобрели в последние годы наибольшую актуальность в госсекторе?

- В первую очередь - это обработка больших объемов данных Big Data и предоставление различных платформ для оказания государственных услуг. Если мы говорим о государственном секторе, то опять же речь может идти об аналитических системах, которые позволяют прогнозировать, причем прогнозировать в первую очередь развитие экономики. В государственный сектор приходят облачные решения, большие данные и их аналитика, госсектор активно модернизирует ИТ-инфраструктуру и, конечно же, особое внимание здесь уделяют кибербезопасности.

- В чем заключается подход Oracle к работе с государственными организациями?

- Государственный сектор - одно из наиболее приоритетных направлений для нас. Он требует особого подхода к внедрению информационных технологий. Во всех странах компании этого сектора используют широкую линейку продуктов Oracle - от баз данных, связующих технологий и бизнес-приложений до программно-аппаратных комплексов и облачных решений. Сегодня одна из первоочередных задач - это информационная безопасность. Речь идет о защите персональных данных, предупреждении кибератак и др. В этой связи Oracle предлагает эффективные решения для обеспечения информационной безопасности на всех уровнях, причем не только для компаний госсектора.

- Какие способы предоставления государственных услуг с использованием инструментов электронного взаимодействия, необходимо развивать в Азербайджане и какие электронные госуслуги будут наиболее востребованы в ближайшие годы?

- Государственные услуги постоянно развиваются. В Азербайджане функционирует система госуслуг ASAN, которая признана многими экспертами как одна из самых эффективных не только на постсоветском пространстве, но и в мировом масштабе. Если говорить о новшествах, то, безусловно, стоит отметить использование мобильных технологий для предоставления госуслуг. Сегодня мобильные приложения и мобильные устройства достаточно популярны и повсеместно охватывают нашу жизнь. Все желают, чтобы все сервисы, в том числе и государственные услуги, были всегда под рукой, что, конечно же, удобно.

- Представлена ли компания Oracle в проекте построения "Государственного облака"?

- Нам известно об этом проекте, хотя мы пока не так плотно вовлечены в его реализацию. Однако, мы приложим все усилия чтобы стать полноценным участником этого проекта и будем предлагать все наши новейшие технологии для того, чтобы проект был успешным.

- Какие технологии могут изменить принципы ведения бизнеса?

- Практически все инновации будут изменять эти принципы. Но следует принять во внимание то, что каждая технология будет менять бизнес по-своему. "Облачные" технологии, будут в первую очередь сокращать издержки, помогать в оказании различных услуг и сервисов в мобильных устройствах. Блокчейн будет обеспечивать доверие и безопасность. Наши недавно анонсированные разработки - автономная база данных Oracle Autonomous Database и автономные облачные сервисы позволят перевести технологии, по сути, на "самоуправление" и "самообслуживание", исключив человеческие ошибки. Подобные инновация являются безусловным прорывом в обеспечении безопасности бизнеса и способствуют сокращению издержек.

На самом деле речь идет о цифровой трансформации, и технологии это лишь часть этой трансформации. Будут появляться новые технологии. Недаром конференция "Oracle Day", которую мы организовали в Баку, прошла под названием "Будущее уже сегодня". То есть технологии будущего Oracle предлагает уже сегодня и те компании, которые первыми ими воспользуются, смогут намного, если не навсегда, опередить своих конкурентов. Вот как технологии способны изменить рынок и принципы ведения бизнеса.

Еще год назад мы говорили про "облачные" технологии, в этом же году мы говорим про искусственный интеллект, машинное обучение, автономные вычисления и блокчейн. Все это новые поколения технологий, которые создают новую ценность и дополнительные возможности для компании. Так, например, чат-боты уже сегодня помогают рекрутерам и директорам по персоналу в найме кандидатов, а облачные технологии Oracle Cloud позволяют эффективно работать в периоды пиковых нагрузок, например, в процессинговых системах международных туроператоров или в аналитических системах крупнейших ритейлеров.

- Скажите, какие направления Oracle сегодня более актуальны для операторов связи? Какие ожидания вы связываете с дальнейшей информатизацией телекоммуникационного сектора?

- Телекоммуникационный сектор - одна из динамично развивающихся областей экономики в любой стране. Кроме того, это отрасль с очень высокой конкуренцией. Поэтому внедрение передовых разработок, является тем драйвером, который позволит еще более развивать этот рынок. Телеком широко использует облачные сервисы, например, для хранения данных. Постольку мы все с вами пользуемся смартфонами, фотографируем, это наиболее понятный всем пример использования "облачных" хранилищ. Следующий пример - технологии обработки и анализа больших данных Big Data и управления клиентским опытом Customer Experience. Они позволяют извлекать ценные знания для разработки новых продуктов и подходов к обслуживанию клиентов, обеспечивая повышение конкурентоспособности - а это именно то исключительное преимущество, к которому стремятся операторы.

- Какие IT-тренды будут актуальны в телекоммуникационном секторе в ближайшем будущем?

- Телекоммуникационный сектор первым начинает использовать все инновационные технологии, которые, так или иначе, появляются на рынке. И мы в Oracle большей частью формируем эти тренды. То есть компания, по сути, "живет" на острие всех новых технологий, постоянно создавая инновации, предвосхищающие ожидания и потребности клиентов.

В дополнение к упомянутым облакам и технологиям обработки больших данных, сегодня важно сказать о программно-аппаратных комплексах Oracle Engineered Systems, оптимизированных под определенные задачи. В качестве примера можно привести - Oracle Exadata, которая активно используется всеми телекоммуникационными операторами в Азербайджане для решения задач повышения производительности баз данных систем биллинга. Эта технология будет развиваться, и мы считаем, что за ней будущее.

Биллинг является основной составляющей для телекоммуникационного оператора и потеря онлайн-обработки наших с вами звонков, это потеря прибыли для каждого оператора связи. Главная задача оператора - не потерять ни одной онлайн транзакции. Представьте, что одновременно таких звонков начитывается сотни тысяч. Конечно же, здесь важна скорость их обработки, надежность и безопасность. Все эти факторы обеспечивают программно-аппаратные комплексы Oracle Exadata. Также мы продвигаем комплекс Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance. Это онлайн система резервного копирования и восстановления данных. То есть в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, она автоматически восстанавливает и производит резервное копирование данных.

- Расскажите, пожалуйста, о предложениях компании на текущий год? Каких изменений вы ожидаете на азербайджанском рынке?

- Азербайджан один из наших приоритетных рынков в СНГ и Oracle будет предлагать полный стек технологий и облачных решений на рынке и продолжать развивать партнерскую сеть. Oracle Day, который мы провели в Баку для более 160 представителей крупнейших компаний, и партнерская конференция - лучшее тому подтверждение.

- Что это дает компании и будет ли данная традиция продолжена в последующие годы?

- Мы рады, что это стало традицией. Целью мероприятия является доведение до наших заказчиков информации о новых перспективных продуктах и трендах, а также популяризация наших решений и опыта наших клиентов. На Oracle Day мы представляем самые новейшие технологии. Например, автономная база данных Oracle Autonomous Database и автономные облачные сервисы были анонсированы всего за несколько недель до конференции в Азербайджане. Подобные мероприятия как Oracle Day позволяют нам максимально быстро доносить до наших заказчиков и партнеров информацию о новейших разработках и получать обратную связь для дальнейшего развития технологий.

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