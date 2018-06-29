Азербайджан сокращает допустимые объемы ввоза в страну табака и алкоголя

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу одобрил проект поправок в Налоговом кодексе, определяющие объем алкогольных напитков и количество табачных изделий, ввозимых в страну физическими лицами для личного пользования и освобождаемых от уплаты акцизов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

"Согласно поправкам, объем алкогольных напитков, ввозимых физическими лицами в Азербайджан для личного пользования и освобождаемых от уплаты акцизного налога, снижается с 3 литров до 1,5 литров на человека (снижение в 2 раза), количество табачных изделий - с 600 единиц до 200 единиц (снижение в 3 раза)", - сказал министр финансов Самир Шарифов, комментируя поправки.

Определенные изменения в связи с этим внесены и в закон "О госпошлине".

По его словам, сокращение норм допустимого ввоза обеспечит дополнительные поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета и в виде госпошлин.

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