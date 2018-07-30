Руфат Гулиев: Рост экономики Азербайджана в 2018 г. может превысить прогнозы

Рост экономики Азербайджана в 2018 году может превысить прогнозы, считает член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Руфат Гулиев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"2017 год для Азербайджана был переломным, но в этом году мы вновь вернулись на траекторию роста [по итогам шести месяцев ВВП страны вырос на 1,3 процента]. Считаю, что в 2019-2020 годах темпы роста экономики еще более ускорятся", - сказал в понедельник Trend Гулиев.

В субботу два международных рейтинговых агентства - Fitch Ratings и Standard & Poor's - утвердили кредитные рейтинги Азербайджана. В отчетах обоих агентств отмечались позитивные изменения в экономике страны. В частности, S&P прогнозирует, что ВВП Азербайджана в среднем будет расти на три процента до 2022 года. Агентство Fitch отмечает, что в республике сохранится широкая политическая и социальная стабильность.

Депутат, комментируя данные отчеты, отметил, что это является закономерным результатом проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева социально-экономической политики. По мнению собеседника агентства, есть ряд факторов, которые позитивно сказываются на общей экономической ситуации.

Во-первых, отметил он, за последние 2,5 года реформ в Азербайджане был создан самый мощный среди постсоветских стран фундамент для развития импортозамещающих и экспортоориентированных сфер экономики. Во-вторых, цены на нефть сейчас стабильны и находятся на приемлемом для Азербайджана уровне. В-третьих, положительно на экономике сказывается и тот факт, что госструктуры с опережением выполняют бюджетные прогнозы. В-четвертых, в республике завершилась или находится на стадии завершения реализация крупных транспортных проектов, таких как Баку-Тбилиси-Карс, первая фаза строительства Бакинского международного морского торгового порта, транспортный коридор "Север-Юг".

"Все эти проекты позволят значительно увеличить грузоперевозки через нашу страну и, таким образом, обеспечить стабильный и большой приток валюты в Азербайджан", - добавил Гулиев.

Еще одним ключевым моментом, по мнению депутата, является политический фактор.

"В Азербайджане царит политическая стабильность. Благодаря внешней политике Президента Ильхама Алиева на мировой арене наша страна признана как один из самых надежных партнеров. Мы всегда выполняем свои обязательства", - сказал депутат.

"Национальная валюта Азербайджана стабильная, платежный баланс профицитен, международные валютные резервы растут, безработица падает. Все вышеуказанные факторы создают вместе синергетический эффект, который выражается в росте нашей экономики. В целом можно сказать, что социально-экономическая модель Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева выдержала все глобальные катаклизмы", - сказал Гулиев.