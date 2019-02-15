В Азербайджане появятся новые центры ASAN

До конца года в Азербайджане откроются еще пять центров Службы ASAN, сказал эксклюзивно Trend в пятницу глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.

По словам Мехтиева, центры будут открыты в Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджебеди и Балакене.

"Таким образом, число центров достигнет 20 и охватит большую часть страны. В настоящее время в перечисленных районах интенсивно ведутся работы по их строительству. Сдача центров в эксплуатацию ожидается во второй половине текущего года", - сказал Мехтиев.

Как известно, альтернативные оказываемые Cлужбой ASAN услуги была ликвидированы, что, по словам Мехтиева, означает, что государственные органы будут оказывать свои услуги через центры Службы ASAN.

"Охват достаточно широк. В будущем мы будем готовы предоставлять и другие, новые виды услуг, если это потребуется", - сказал Мехтиев.

Отметим, что Служба ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана действует в стране с 2012 года. Центры Службы предоставляют услуги госорганов, а также ряд услуг функциональной поддержки. Служба ASAN также оказывает выездные услуги с помощью своей мобильной службы и поезда ASAN.