В Азербайджане появятся новые центры ASAN
До конца года в Азербайджане откроются еще пять центров Службы ASAN, сказал эксклюзивно Trend в пятницу глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.
По словам Мехтиева, центры будут открыты в Шамахе, Кюрдамире, Товузе, Агджебеди и Балакене.
"Таким образом, число центров достигнет 20 и охватит большую часть страны. В настоящее время в перечисленных районах интенсивно ведутся работы по их строительству. Сдача центров в эксплуатацию ожидается во второй половине текущего года", - сказал Мехтиев.
Как известно, альтернативные оказываемые Cлужбой ASAN услуги была ликвидированы, что, по словам Мехтиева, означает, что государственные органы будут оказывать свои услуги через центры Службы ASAN.
"Охват достаточно широк. В будущем мы будем готовы предоставлять и другие, новые виды услуг, если это потребуется", - сказал Мехтиев.
Отметим, что Служба ASAN при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана действует в стране с 2012 года. Центры Службы предоставляют услуги госорганов, а также ряд услуг функциональной поддержки. Служба ASAN также оказывает выездные услуги с помощью своей мобильной службы и поезда ASAN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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