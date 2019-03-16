Каждый месяц информационный портал Day.Az проводит опрос среди читателей. Так сайт выявляет лучшие отели, СПА, банки или же марки кондиционеров, службы такси, пищевой продукции и т.д.

Вчера же в новом столичном ресторане Tavada состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта "Xalq seçimi" за 2018 год. 12 компаний-финалистов были награждены нашей компанией специальными знаками качества и популярности.

С вступительной речью на торжестве выступил заместитель директора Day.Az Арзу Нагиев, который поблагодарил всех присутствующих от имени Day.Az, Trend.Az, Milli.Az, AzerNews.Az и других медиа, находящихся под их курацией. Он отметил, что в этих СМИ работают 128 журналистов, и 5 СМИ на 6 языках всегда готовы к сотрудничеству с присутствующими на мероприятии компаниями.

Директор по коммерции Day.Az Эльхан Махмудов в свою очередь рассказал гостям мероприятия о проекте "Xalq seçimi", созданном в 2012 году.

"У читателей Day.Az в рамках проекта "Xalq seçimi" имеется возможность определить лучших из лучших в Азербайджане. Цель проекта заключается в выявлении приоритетов наших читателей - жителей Азербайджана. Предпочтения выявляются путем простого опроса, выставляемого на сайте информационного портала Day.Az. Каждый месяц опрос обновляется. Товары и темы для опроса редакция Day.Az выбирает самостоятельно", - сообщил он.

Э. Махмудов отметил, что проект "Xalq seçimi" вызвал большой интерес у читателей и стал хорошим стимулом для производителей товаров. В опросе участвует около 10 тысяч человек. А победители каждого опроса получают от нас дипломы.

Далее слово было дано менеджеру по маркетингу C-Group Сабиру Абдуллаеву. Рассказывая о компании C-Group, которая владеет отелями и ресторанами, такими как Ramada, Rich Hotel, Mambo, Sheki Palace, Shah Palace, Manqal и, открывшимися 15 февраля, пятизвездочным отелем Theatrum и рестораном Tavada, где и проходило мероприятие, он отметил высокое качество предоставляемых ими услуг.

Далее состоялась церемония награждения победителей опросов 2018 года. Им были вручены статуэтки и дипломы.

Так, по результатам опросов в номинации "Самое лучшее мороженое" победила марка "Iceland". В номинации "Самые лучшие молочные продукты" - Azər Süd. "Самым лучшим сыром" была названа марка Sevimli Dad, а "Самое лучшее масло" - Səba. "Самыми лучшими прохладительными напитками" стали продукты марки Sandora, а "Самая лучшая питьевая вода" - Sirab. Кондиционеры марки Mitsubishi стали победителями в номинации "Самый лучший кондиционер", "Самая лучшая электрическая плита" же оказалась у марки Bosch. В номинации "Самый лучший мобильный оператор " по результатам опроса стал Azercell, а "Самый лучший интернет-провайдер" - City net. По мнению большинства "Самая лучшая марка планшетов" - Apple, "Самый лучший сервис такси" - Taxi 189.

В заключении информационный портал Day.Az провел викторину, в результате которой некоторые из гостей мероприятия выиграли ценные подарки от компаний Azər Süd, Sevimli Dad, Theatrum и Day.Az.

Отметим, что на мероприятии присутствовали представители различных компаний, сотрудничающих с нашим сайтом. Торжество прошло в дружеской атмосфере и завершилось вкусным ужином, приправленным новыми знакомствами и интересными беседами.