В результате произошедшей третьего июля прошлого года аварии на теплоэлектростанции "Азербайджан" в Мингячевире, которая привела к сбою в энергосистеме страны, был поврежден один из двух автотрансформаторов мощностью 330 кВ на электростанции "Джануб" в городе Ширван, являющейся второй крупной по мощности электростанцией страны. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Данный автотрансформатор был отремонтирован на местном заводе трансформаторов "ATEF2 и установлен на прежнее место.

В результате проведенных работ была повышена надежность сетей напряжением 330 и 220 кВ, в том числе уровень напряжения в системе собственных нужд возрос с 6 кВ до 6,3 кВ, что, в свою очередь, привело к упрощению пусковых режимов двигателей собственных нужд и повышению надежности системы резервного энергопитания.

С целью предотвращения утечки воды ремонтируются также резервуар для отстаивания воды и циркуляционные насосы. После ремонта повысится надежность эксплуатации.

В ближайшие дни начнутся восстановительные работы в 110-киловольтном закрытом распределительном устройстве.

Одновременно проводится новая газовая линия протяженностью в 25 километров от газораспределительной станции, расположенной в Гаджигабульском районе, до электростанции "Джануб". С прокладкой нового трубопровода газ будет поступать непосредственно в турбину и снимет необходимость в использовании компрессоров.

На функционирование двух газовых компрессоров ежемесячно расходовалось семь миллионов кВт/час электроэнергии, и этот сэкономленный объем будет направлен в общую энергосистему.

Также завершается работа по прокладке новой 220-киловольтной линии электропередачи протяженностью 108 километров от электростанции "Джануб" до подстанции "Хырдалан".

Отметим, что в результате реализованных в рамках осуществленной ОАО "Азерэнержи" "Программы реабилитации" работ на котлах, турбинах и другом оборудовании на электростанции "Джануб", производственная мощность электростанции повышена с 520 МВт до 720 МВт, и, тем самым, восстановлена "утраченная" мощность в 200 МВт.