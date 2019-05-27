Производитель электроэнергии в Азербайджане ОАО "Азерэнержи" провело новую высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) для усиления надежности и устойчивости обеспечения электроэнергией города Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на "Азерэнержи".

Новая 220-киловольтная ЛЭП была проложена от электростанции "Джануб" в городе Ширван до подстанции "Хырдалан".

"Прокладка новой ЛЭП позволит перебросить нагрузку с одной линии электропередачи на другую, в случае возникновения проблем на какой-либо высоковольтной линии, соединяющей Баку с электростанциями в Мингячевире или Сангачале", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что ввод в строй новой ЛЭП упростит осуществление ремонтно-восстановительных работ на других высоковольтных линиях, не отключая энергоснабжение Баку и Абшеронского полуострова.

Отметим, что основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи", на балансе которого находятся порядка трех десятков электростанций и свыше сотни подстанций.

Установочная мощность генерирующей системы Азербайджана составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.