Сегодня в Азербайджане была создана Международная ассоциация ASAN, которая будет сотрудничать с международными организациями в области оказания государственных услуг. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend с мероприятия.

Меморандум о сотрудничестве подписали восемь стран, среди которых Турция, Индонезия, Черногория, ОАЭ, Уганда, Афганистан, Марокко и Азербайджан.

По словам председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиева, подписание соглашения под патронажем ООН послужит началом для новых отношений, которые в дальнейшем будут развиваться и расширят географию деятельности.

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