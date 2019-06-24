https://news.day.az/economy/1131975.html Азербайджан создал Международную ассоциацию ASAN
Азербайджан создал Международную ассоциацию ASAN
Сегодня в Азербайджане была создана Международная ассоциация ASAN, которая будет сотрудничать с международными организациями в области оказания государственных услуг. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend с мероприятия.
Меморандум о сотрудничестве подписали восемь стран, среди которых Турция, Индонезия, Черногория, ОАЭ, Уганда, Афганистан, Марокко и Азербайджан.
По словам председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехдиева, подписание соглашения под патронажем ООН послужит началом для новых отношений, которые в дальнейшем будут развиваться и расширят географию деятельности.
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