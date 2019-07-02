Состоялись два заседания рабочей группы по "Стратегической дорожной карте развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане" и четыре заседания рабочей подгруппы по приоритетам стратегической дорожной карты, в которой министерство энергетики является координатором и основным исполнителем 23 мероприятий в первой половине 2019 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседаний были обсуждены мероприятия, мониторинги и оценочные вопросы, предусмотренные в 2018-2019 годах Планом мер стратегической дорожной карты.

Были проведены работы по оценке потенциала альтернативной и возобновляемой энергии, а также составлены планы и временные графики работ по их использованию с привлечением международных специалистов.

Подготовлены соответствующие предложения по выбору формы финансирования и эксплуатации электрических станций, требующих инвестиций. Они предусматривают формирование правовой базы для привлечения частных инвестиций, применение мер стимулирования, определений территорий, наиболее пригодных для производства возобновляемых источников энергии, выставление их на аукцион.

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