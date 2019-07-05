Азиатский банк развития представил первичный отчет по проекту "Развитие технологий плавающих установок по солнечной энергии". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Проект был утвержден АБР в августе прошлого года с целью оказания технической поддержки в создании плавающих солнечных электростанций в трех странах - Азербайджане, Кыргызстане и Афганистане. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу. Консультантом по проекту выбрана компания EQO-NIXUS.

Минэнерго обратилось в Кабинет министров с просьбой рассмотреть вопрос о выделении земельных участков, разрешения на использование поверхности воды, а также других необходимых разрешений и экспертных заключений, предусмотренных законодательством.

Минэнерго также приступило к работе совместно с привлеченным консультантом норвежской DNV GL Energy Advisory над усовершенствованием законодательства для поддержки развития альтернативной энергетики в Азербайджане.

Также продолжаются обсуждения приоритетных и обладающих наибольшим потенциалом сфер в области альтернативной и возобновляемой энергии.

Для сотрудничества в этих вопросах с восемью международными компаниями - BP, Masdar, Avelar Solar, Tekfen, Total, Equinor, Akwa Power и Mitsui подписаны меморандумы о сотрудничестве.

В рамках меморандума с BP, компания-консультант "SNC-Lavalin's Atkins" приступила к реализации проекта по изучению повышения эффективности малых гидроэлектростанций и рационального использования гидроэнергетического потенциала рек Азербайджана.

Потенциал возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет свыше 25,3 тысячи мегаватт, что позволит вырабатывать 62,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. К 2020 году планируется выйти на мощность 2 676 мегаватт, что составит около 20 процентов от всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на энергию Солнца, и этот потенциал оценивается на уровне пяти тысяч мегаватт.

На энергию ветра приходятся 4500 мегаватт, биомассы - 1500 мегаватт, геотермальную энергию - 800 мегаватт, а оставшиеся 350 мегаватт - на потенциал малых гидроэлектростанций (ГЭС).

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