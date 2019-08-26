В рамках ремонтно-восстановительных работ на Шамкирской гидроэлектростанции (ГЭС) предусмотрена реконструкция открытого распределительного устройства, центра управления, а также системы автоматического регулирования частоты и активной мощности. Как передает Day.Az. об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на "Азерэнержи".

Согласно сообщению, начиная с осени прошлого года, на станции осуществлены соответствующие мероприятия в гидроагрегатах, заменены запчасти на втором гидроагрегате, и капитально отремонтирован 330-киловольтный блочный автотрансформатор.

"В настоящее время внимание сосредоточено на водосбросном сооружении Шамкирской ГЭС. Так как с момента ввода ГЭС в эксплуатацию в 1983 году, на данном сооружении не было произведено никаких ремонтных работ. В результате здесь наблюдаются коррозийные процессы, возникли трещины на полу, на потолке, на несущих стенах объекта", - говорится в сообщении.

Также, с целью предотвращения утечки воды с участием иностранных специалистов подготавливается проект и в ближайшее время начнется капитальный ремонт.

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