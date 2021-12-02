«Азерпочта» внесла изменения в финансовые услуги

ООО "Азерпочта", находящееся в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, с 1 декабря 2021 года внесло изменения в некоторые финансовые услуги, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Согласно статье 9.4 Закона Азербайджанской Республики "О почте", тарифы на другие услуги почтовой связи, за исключением "универсальных услуг почтовой связи", устанавливаются операторами почтовой связи в свободном порядке.

Согласно новому решению, открытие текущего счета в почтовых филиалах и отделениях теперь осуществляется бесплатно. В то же время процентная ставка по межбанковским денежным переводам снижена до 1%, а обменная пошлина по безналичным операциям отменена.

Отметим, что наряду с открытием текущего счета в почтовых пунктах, подведомственных "Азерпочте", электронная выписка об остатке по счету и обороте по счету бесплатна.