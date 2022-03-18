С 19 марта возобновляется движение электропоездов Баку-Гянджа.

Как сообщили Day.Az в ЗАО" Азербайджанские железные дороги", в поезде 367 пассажирских мест: 9 - в первом классе, 62 - в бизнес-классе и 296 - в классе стандарт.

С 19 марта стоимость проезда в электричках Баку-Гянджа установлена в размере 20 манатов - в классе стандарт и 33 маната - в бизнес-классе.

Более подробную информацию о расписании движения электричек и тарифах на проезд можно получить на ticket.ady.az.