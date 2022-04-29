Российско-азербайджанская граница открылась для грузоперевозок

В пропускном пункте "Тагиркент-Казмаляр" на границе с Азербайджаном открыли движение грузового транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно информации, распространенной Федеральной государственной организацией "Росгранстрой", пограничный переход был закрыт в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

До недавнего времени на этом участке границы на полноценный пропуск грузовых автомобилей работал только один пункт - "Яраг-Казмаляр", который в июле 2020 года был закрыт и находится на стадии реконструкции. Работы по реконструкции планируется завершить до конца этого года.

Маршрут через Азербайджан и, в частности, пункт пропуска "Тагиркент-Казмаляр" входят в международный транспортный коридор "Север-Юг", который на фоне последних событий планируется активно развивать.

Отмечается, что открытие грузового движения станет драйвером развития приграничных регионов России и Азербайджана, укрепления торгово-экономических связей, оптимизации транспортно-логистической системы, создания новых инфраструктурных маршрутов, наращивания объемов грузоперевозок на южном направлении. Пропускная мощность "Тагиркент-Казмаляра" позволит перемещать через границу более 700 тыс. тонн грузов в год.

При этом до конца текущего года в пункте пропуска будут проводить пилотный проект по установке портального инспекционно-досмотрового комплекса. Он позволит ускорить проведение таможенного контроля и сократить срок доставки грузов.