https://news.day.az/economy/1522636.html Разработан общий план города Ханкенди, Ходжавенда и Физули - председатель Комитета
Разработан общий план города Ханкенди, Ходжавенда и Физули - председатель Комитета
Разработан общий план городов Ханкенди, Ходжавенда, Физули и других мест.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, выступая на конференции "Большое возвращение: Торжество политики Ильхама Алиева", посвященной "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", организованной партией "Ени Азербайджан".
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