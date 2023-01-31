ФАО и Азербайджан сотрудничают по девяти приоритетным направлениям

ФАО и Азербайджан в рамках программы сотрудничества работают по девяти приоритетным направлениям.

Об этом сказал во вторник заместитель главы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Бариз Мехтиев в ходе национального форума по аграрной консультации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сотрудничество по этим направлениям активно продвигается.

"В нынешнем году мы хотим подписать второй этап сотрудничества между ФАО и Азербайджаном", - добавил он.

Отметим, что ФАО нацелена на поддержку проектов в сфере управления пищевыми продуктами и отходами в Азербайджане. Стороны совместно реализовали свыше 60 проектов в области сельского хозяйства, в частности, улучшена сельскохозяйственная среда, а также пищевая безопасность в регионах страны.