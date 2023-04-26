В Физули проходит заседание рабочей группы по вопросам экологии

В городе Физули проходит заседание рабочей группы по экологическим вопросам при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Карабахское бюро Trend, в заседании принимают участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе, и специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Управления Государственного заповедника города Шуша, Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе, Службы восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, передает Day.Az.

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