Устанавливаются новые правила обмена валют

Центральный банк установит верхний предел по операциям по обмену валюты, осуществляемым лицами, получившими лицензию на деятельность в этой сфере.

Как сообщает в понедельник Day.Az, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Лицо, желающее осуществлять деятельность в этой сфере, должно обратиться с заявлением в орган по надзору за финансовыми рынками для получения лицензии. Согласно проекту, этим органом будет Центральный банк Азербайджана. К заявлению также должны быть приложены копия устава юридического лица-нерезидента, решение уполномоченного органа управления о создании филиала, финансовой отчетности юридического лица-нерезидента, прошедшего аудиторскую проверку не менее чем за последние три финансовых года (а при создании юридического лица менее чем за три года) и заключения аудитора.

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