Азербайджанский газовый поток в Турцию значительно вырос

Азербайджан в январе-мае 2023 года экспортировал в Турцию 4 млрд 436,98 млн кубометров газа с месторождения "Шахдениз", что на 19,2 проц превышает показатель на аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), в мае 2023 года объем экспорта азербайджанского газа в Турцию составил 923,23 млн кубометров ( что больше на 35,45 проц по сравнению с показателями на май 2022 года). На долю Азербайджана за этот период пришлось 25 проц всех поставок газа в Турцию.

Согласно данным Совета, всего в мае поставки осуществлялись из 6 стран (Азербайджан, Россия, Иран - трубопроводами, США, Алжир и Египет- СПГ).

В целом, на первом месте по объемам поставок газа в Турцию находится Россия, на долю которой пришлось 27,72 проц всех поставок, Азербайджан занял второе место, на третьем - Иран (23,96 проц), на четвертом - США (10,82 процента).

Отметим, что в мае экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 692,27 млн кубометров (спад на 1 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 2 млрд 831,89 млн кубометров (76,7 проц всех поставок, спад на 5,05 проц), СПГ - 860,38 млн кубометров (23,3 проц всех поставок, спад на 15,17 проц).

Поставки азербайджанского газа в Турцию в 2023 году запланированы на уровне 10,2 млрд кубометров.