Продолжаются переговоры для удвоения поставок газа в ЕС через TANAP

Турция, которая в 2024 году юридически оформит статус международного газового хаба, уже в 2023 году фактически выполняла эти функции.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Невзат Шатыроглу.

"В настоящее время Турция получает газ из разных стран, в частности, трубопроводный газ (больше всего из РФ и Азербайджана), сжиженный газ - из многих источников, включая и США. Они у нас смешиваются, мы используем то, что нам нужно. В 2023 году мы смогли заключить соглашения с Болгарией, Румынией и Венгрией о поставках им газа, то есть фактически начали работать как газовый "мост" между производителями газа и покупателями его в ЕС", - отметил замминистра.

Он добавил, что в 2023 году через Турцию пошел дополнительный газ в Болгарию (собственные продажи от SOCAR осенью, вне международного контракта о поставках газа с Шахдениз), в Румынию и Венгрию (по свопу) для покрытия дефицита в этих странах ЕС в "голубом топливе".

"Мы уже обеспечили необходимые для наших братьев в Европе условия по поставкам газа, в частности, была осуществлена прямая продажа азербайджанского газа в западном направлении. Хотя речь идет не о большом объеме, главное, что такие операции начались", - подчеркнул Н.Шатыроглу.

По его словам, в 2025 году Болгария сможет получать больше газа из разных источников за счет увеличения пропускной способности ее инфраструктуры, и часть намечаемых объемов будет обязательно идти транзитом через Турцию.

Касаясь переговоров с РФ о реализации ее идеи газового хаба в турецкой Фракии (по типу биржи для торгов газом в Стамбуле), замминистра энергетики Турции сообщил, что идет процесс выхода на контрактные документы.

"Из-за войны (с Украиной) Россия вынуждена искать альтернативные выходы для своего газа. В этом вопросе важны взаимные интересы стран, геополитические вопросы, европейские ожидания. Все это мы должны учесть", - подчеркнул Н.Шатыроглу.

Он также напомнил, что у Турции есть пять СПГ-терминалов, через которые газ могут получать и европейские соседи Турции.

Замминистра добавил, что с Азербайджаном продолжаются переговоры о дополнении к транзитному соглашению, необходимом для планируемого удвоения поставок газа в ЕС через TANAP.

Таким образом, Турция выполняет важную роль по обеспечению энергетической безопасности Европы.