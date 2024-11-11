Начался визит вице-президента Бразилии в Азербайджан

Вице-президент Федеративной Республики Бразилия Джеральдо Алкмин 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, посол нашей страны в Бразилии Рашад Новруз и другие официальные лица.