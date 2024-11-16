https://news.day.az/economy/1707850.html Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом и достигла 993 манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат. Какие отрасли лидируют по зарплатам?
Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом и достигла 993 манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.
Какие отрасли лидируют по зарплатам?
Наибольшие показатели среднемесячной зарплаты зафиксированы в таких сферах, как:
- Горнодобывающая промышленность;
- Финансы и страхование;
- Профессиональная и научно-техническая деятельность;
- Информация и связь;
- Транспорт и складское хозяйство.
Занятость в цифрах
По состоянию на 1 октября 2024 года численность наемных работников составила 1 768 300 человек, из них:
- В государственном секторе - 880 300 человек;
- В негосударственном секторе - 888 000 человек.
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