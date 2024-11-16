Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом и достигла 993 манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Какие отрасли лидируют по зарплатам?

Наибольшие показатели среднемесячной зарплаты зафиксированы в таких сферах, как:

  • Горнодобывающая промышленность;
  • Финансы и страхование;
  • Профессиональная и научно-техническая деятельность;
  • Информация и связь;
  • Транспорт и складское хозяйство.

Занятость в цифрах

По состоянию на 1 октября 2024 года численность наемных работников составила 1 768 300 человек, из них:

  • В государственном секторе - 880 300 человек;
  • В негосударственном секторе - 888 000 человек.