Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане за январь-сентябрь 2024 года увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом и достигла 993 манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат.

Какие отрасли лидируют по зарплатам?

Наибольшие показатели среднемесячной зарплаты зафиксированы в таких сферах, как:

Горнодобывающая промышленность;

Финансы и страхование;

Профессиональная и научно-техническая деятельность;

Информация и связь;

Транспорт и складское хозяйство.

Занятость в цифрах

По состоянию на 1 октября 2024 года численность наемных работников составила 1 768 300 человек, из них: