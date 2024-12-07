S&P Global Ratings опубликовало прогноз по курсу маната

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что Азербайджан сохранит де-факто привязку маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар по меньшей мере до конца 2028 года.

Как передает Day.Az, аналитики объясняют этот прогноз значительным уменьшением давления на манат.

Отметим, что Центральный банк Азербайджана зафиксировал курс национальной валюты к доллару США на уровне 1,7 маната в 2017 году для контроля инфляции.

Аналитики нидерландской ING и Азиатский банк развития также ожидают, что привязка национальной валюты к доллару останется в силе до 2026 года, в то время как Министерство экономики Азербайджана прогнозирует сохранение этой привязки до конца 2028 года.