Cлужба ASAN теперь будет выдавать и эти разрешения
Министерство энергетики Азербайджана начнет выдачу разрешений через центры Службы ASAN, сообщает министерство во вторник.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выдача разрешений через Службу ASAN начнется с 1 февраля 2018 года.
В список данных разрешений входят разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит подконтрольной продукции, услуг и продуктов интеллектуальной деятельности, разрешение на оборот предметов, принадлежащих согласно законодательству определенным участникам гражданского оборота и оборот которых осуществляется по разрешениям, и свидетельство о применении специального экономического режима по отношению к нацеленной на экспорт нефтегазовой деятельности.
Министр энергетики Азербайджана подписал во вторник приказ об обеспечении выдачи разрешений через Cлужбу ASAN и проведения данного процесса через портал "Лицензии и разрешения". В рамках исполнения приказа также определен ряд мероприятий.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!