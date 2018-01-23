Cлужба ASAN теперь будет выдавать и эти разрешения

Министерство энергетики Азербайджана начнет выдачу разрешений через центры Службы ASAN, сообщает министерство во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выдача разрешений через Службу ASAN начнется с 1 февраля 2018 года.

В список данных разрешений входят разрешение на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит подконтрольной продукции, услуг и продуктов интеллектуальной деятельности, разрешение на оборот предметов, принадлежащих согласно законодательству определенным участникам гражданского оборота и оборот которых осуществляется по разрешениям, и свидетельство о применении специального экономического режима по отношению к нацеленной на экспорт нефтегазовой деятельности.

Министр энергетики Азербайджана подписал во вторник приказ об обеспечении выдачи разрешений через Cлужбу ASAN и проведения данного процесса через портал "Лицензии и разрешения". В рамках исполнения приказа также определен ряд мероприятий.

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