Азербайджан является мостом для выхода Ирана на мировые финрынки

Азербайджан играет роль своеобразного моста для выхода Ирана на мировые финансовые рынки. Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук Руфат Гулиев, передает Day.Az.

По словам депутата, в настоящее время Иран испытывает определенные сложности с выходом на мировые финансовые рынки и с применением международных платежных систем.

"Из-за санкций, наложенных в частности США и европейскими странами, у Ирана были большие проблемы в финансовой и банковской сфере. Только недавно они начали подключаться к международным платежным системам, но проблемы по-прежнему сохраняются", - отметил Гулиев.

Депутат, считает, что в связи с данным фактором, заинтересованность Ирана в расширении связей с Азербайджаном в банковской сфере вполне естественна.

"Учитывая сложности Ирана в подключении к международным платежным системам и выхода на мировые финансовые рынки, а также рост товарооборота между двумя странами, заинтересованность Ирана в развитии финансово-банковских отношений с Азербайджаном, высказанная президентом Хасаном Рухани во время выступления на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку, является вполне естественной", - сказал Гулиев.

Депутат считает, что Азербайджан может ощутимо поддержать Иран в вопросе выхода на мировые финансовые рынки.

"Азербайджан обладает большим весом в глобальном финансовом рынке. Мы уже интегрировались в мировую финансовую систему, тогда как Ирану только предстоит это сделать. Поэтому Азербайджан играет роль своеобразного моста для выхода Ирана на международные финансовые рынки", - сказал Гулиев.

В августе 2016 года президент Ирана Хасан Рухани посетил Баку, где стороны достигли соглашения расширить финансовое сотрудничество и подписали ряд договоров, в том числе меморандум взаимопонимания, который подразумевал открытие взаимных счетов. В соответствии с положениями Меморандума о взаимопонимании, также предусматривается интеграция карточных систем, то есть будут созданы возможности для использования гражданами одной страны своих банковских карт в другой стране.

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