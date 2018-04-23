Назначен новый помощник министра энергетики Азербайджана

23 апреля 2018 13:31

Рауф Рзаев назначен помощником министра энергетики Азербайджана. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве, передает Day.Az.

В ведомстве сообщили, что он занял эту должность в апреле текущего года. Ранее Рзаев возглавлял отдел по управлению инвестициями и проектами в Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.

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