Назначен новый помощник министра энергетики Азербайджана
23 апреля 2018 13:31 507
Рауф Рзаев назначен помощником министра энергетики Азербайджана. Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве, передает Day.Az.
В ведомстве сообщили, что он занял эту должность в апреле текущего года. Ранее Рзаев возглавлял отдел по управлению инвестициями и проектами в Государственном агентстве по альтернативным и возобновляемым источникам энергии.
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